طرد نجمة أميركية من عملها بعد دعمها لفلسطين

وفي التفاصيل، لبعض التقارير الأجنبية، أقدمت وكالة UTA على طرد سوزان ساراندون، من الوكالة التي تمثلل عددًا ضخمًا من النجوم العالميين، من بينهم تشارليز ثيرون، وجوني ديب، وويس أندرسون، وغيرهم.

وجاء قرار الطرد بعد اتهام الممثلة بمعادة السامية والتحريض على الكراهية، خلال تواجدها في مظاهرات مؤيدة للشعب الفلسطيني، حيث قال أن على اليهود، تجربة شعور الخوف الذي لاحق المسلمين في أمريكا، ممن تعرضوا للكثير من العنف.

وهتفت في المظاهرات قائلة: "ليس عليك أن تكون فلسطيني كي تقف مع الشعب الفلسطيني، أو أن تفهم أن قتل حوالي 5000 طفلًا غير مقبول ويعتبر جريمة حرب، ولكي تفهم أن جرائم الحرب يتم ارتكابها يوميًا. حان وقت التعليم، لأن كثير من الناس لا يفهمون أحداث 7 اكتوبر ولا يعلمون تاريخ ما حدث لفلسطين لمدة 75 عامًا".