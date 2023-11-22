الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
طرد نجمة أميركية من عملها بعد دعمها لفلسطين
طرد نجمة أميركية من عملها بعد دعمها لفلسطين
A-
A+

طرد نجمة أميركية من عملها بعد دعمها لفلسطين

فن

2023-11-22 | 04:23
طرد نجمة أميركية من عملها بعد دعمها لفلسطين
العودة الى الأعلى
Aljadeed
طرد نجمة أميركية من عملها بعد دعمها لفلسطين

حرصت النجمة الأمريكية سوزان ساراندون على دعم الشعب الفلسطيني، إلَّا أن وقوفها في وجه الظلم كان له عواقب وخيمةً على مسيرتها الفنية.

وفي التفاصيل، لبعض التقارير الأجنبية، أقدمت وكالة UTA على طرد سوزان ساراندون، من الوكالة التي تمثلل عددًا ضخمًا من النجوم العالميين، من بينهم تشارليز ثيرون، وجوني ديب، وويس أندرسون، وغيرهم.

وجاء قرار الطرد بعد اتهام الممثلة بمعادة السامية والتحريض على الكراهية، خلال تواجدها في مظاهرات مؤيدة للشعب الفلسطيني، حيث قال أن على اليهود، تجربة شعور الخوف الذي لاحق المسلمين في أمريكا، ممن تعرضوا للكثير من العنف.

وهتفت في المظاهرات قائلة: "ليس عليك أن تكون فلسطيني كي تقف مع الشعب الفلسطيني، أو أن تفهم أن قتل حوالي 5000 طفلًا غير مقبول ويعتبر جريمة حرب، ولكي تفهم أن جرائم الحرب يتم ارتكابها يوميًا. حان وقت التعليم، لأن كثير من الناس لا يفهمون أحداث 7 اكتوبر ولا يعلمون تاريخ ما حدث لفلسطين لمدة 75 عامًا".

اقرأ ايضا في فن

اعلامية لبنانية شهيرة تدخل القفص الذهبي وهذه هوية عريسها
05:45

اعلامية لبنانية شهيرة تدخل القفص الذهبي وهذه هوية عريسها

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر دخول الإعلامية والشاعرة اللبنانية عبير شرارة القفص الذهبي.

05:45

اعلامية لبنانية شهيرة تدخل القفص الذهبي وهذه هوية عريسها

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر دخول الإعلامية والشاعرة اللبنانية عبير شرارة القفص الذهبي.

وفاة شقيق فنان شهير بعد غيبوبة طويلة
03:40

وفاة شقيق فنان شهير بعد غيبوبة طويلة

كشف الفنان شريف رمزي عن وفاة شقيقه صلاح حسن رمزي ، بعد معاناة مع المرض وبقائه في العناية المركزة عقب دخوله في غيبوبة منذ أكثر من عام أصيب بها ضمن مضاعفات نزيف حاد في المخ.

03:40

وفاة شقيق فنان شهير بعد غيبوبة طويلة

كشف الفنان شريف رمزي عن وفاة شقيقه صلاح حسن رمزي ، بعد معاناة مع المرض وبقائه في العناية المركزة عقب دخوله في غيبوبة منذ أكثر من عام أصيب بها ضمن مضاعفات نزيف حاد في المخ.

راغب علامة ينعى فرح عمر وربيع المعماري: نشهد اليوم بداية نهاية "إسرائيل"
10:07

راغب علامة ينعى فرح عمر وربيع المعماري: نشهد اليوم بداية نهاية "إسرائيل"

غرد الفنان اللبناني راغب علامة، مراسلة الميادين فرح عمر والمصور ربيع المعماري، اللذين استشهدا بعد تعرضهما لاستهداف مباشر من قبل إسرائيل.

10:07

راغب علامة ينعى فرح عمر وربيع المعماري: نشهد اليوم بداية نهاية "إسرائيل"

غرد الفنان اللبناني راغب علامة، مراسلة الميادين فرح عمر والمصور ربيع المعماري، اللذين استشهدا بعد تعرضهما لاستهداف مباشر من قبل إسرائيل.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023