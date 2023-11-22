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اعلامية لبنانية شهيرة تدخل القفص الذهبي وهذه هوية عريسها
اعلامية لبنانية شهيرة تدخل القفص الذهبي وهذه هوية عريسها
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اعلامية لبنانية شهيرة تدخل القفص الذهبي وهذه هوية عريسها

فن

2023-11-22 | 05:45
اعلامية لبنانية شهيرة تدخل القفص الذهبي وهذه هوية عريسها
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Aljadeed
اعلامية لبنانية شهيرة تدخل القفص الذهبي وهذه هوية عريسها

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر دخول الإعلامية والشاعرة اللبنانية عبير شرارة القفص الذهبي.

وفي التفاصيل أعلنت عبير شرارة عن زواجها من عريسها السيد علي سعد، من خلال منشور على حسابها الرسمي عبر منصة فيسبوك، وقالت في المنشور: "وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓاْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍۢ لِّقَوْمٍۢ يَتَفَكَّرُونَ. الحمدلله على كل شيء".
يذكر أن الاعلامية اللبنانية عبير شرارة كانت قد شاركت في الجزء الأخير من مسلسل الهيبة كضيفة شرف، حيث اختارت خوض هذه المغامرة للمرة الثانية لما يحمله هذا الدور من رسالة هادفة يجب إيصالها.
 

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