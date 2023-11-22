"المايسرو" يحتفل بعيد الاستقلال بطريقة لافتة

ونشر المايسترو على حسابه عبر انستغرام مقطع فيديو ظهر فيه وهو يوزّع 10452 وردة (بحجم مساحة لبنان).
واختار المايسترو ان يوزع هذ الورود على عدد كبير من فئات المجتمع منهم عمال واساتذة وأطباء وصحافيين، اضافة الى عناصر من الصليب الاحمر اللبناني والدفاع المدني.
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A post shared by elmaestro 👊🏼 المايسترو (@elmaestro)
لا يزال الحزن يتصدر المشهد في لبنان اثر استهداف المراسلة اللبنانية فرح عمر و زميلها المصور ربيع المعماري من قبل الكيان المحتل خلال أداء واجبهما الصحفي في القطاع الغربي في جنوب لبنان.
عايدت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لبنان بمناسبة عيد الاستقلال مؤكدة انها ستبقى تحبه بكل الظروف.
اطلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لأول مرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تغيبها لحوالي الشهر معبرة عن حزنها لما يحصل في غزة.