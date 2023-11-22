"المايسرو" يحتفل بعيد الاستقلال بطريقة لافتة

ونشر المايسترو على حسابه عبر انستغرام مقطع فيديو ظهر فيه وهو يوزّع 10452 وردة (بحجم مساحة لبنان).

واختار المايسترو ان يوزع هذ الورود على عدد كبير من فئات المجتمع منهم عمال واساتذة وأطباء وصحافيين، اضافة الى عناصر من الصليب الاحمر اللبناني والدفاع المدني.