شمس الكويتية وغيرها يفتحون النار على اليسا بعد تعليقها على استهداف فرح عمر و ربيع المعماري

وفي التفاصيل، نشرت اليسا على حسابها عبر منصة "اكس"، صورة لـ فرح وربيع، وارفقتها بالتعليق التالي: " فدا مين عم يروحوا الإعلاميين والابرياء بل الجنوب !!!! ضيعان الشباب والله يصبر أهلكن"، فاتحة بذلك الباب امام وابل من الانتقادات لا سيما وان الاستهداف حصل على الاراضي اللبنانية خلال قيام الفريق بواجبه الصحفي.

هذا المنشور لم يمر مرور الكرام عند الكثير منهم الفنانة شمس الكويتية، التي انتقدتها بطرية لاذعة جدا اذ كتيت في منشور عبر "اكس" ردا على اليسا: " فدا قناعة بأن المقاومة للمحتل ونصرة المظلومين تأتي من كشف الحقائق بتغطية اعلامية شريفة لقول كلمة الحق ودائماً قول كلمة الحق يحتاج شجاعة وشرف والاستعداد لمواجهة الموت ."