اي شو سبيد يتعرض لعملـ ـية اقتـ ـحام مفاجئة داخل منزله خلال بث مباشر

وفي التفاصيل، داهمت الشرطة سبيد داخل منزله، خلال أحد بثوثه المباشرة التي قام بها عبر قناته الرسمية في منصة "يوتيوب".وكان سبيد مشغولا باللعب في بث مباشر مع مجموعة من الأشخاص من داخل منزله، ليسمع وقع أصوات قادمة من الطابق الأرضي، حينها سارع على الفور وهو في حالة من التوتر والقلق، ليخبر زملائه أنه سيتوجه للطابق السفلي حفاظًا على سلامته، ويعدهم بالعودة قريبًا.وأثناء مواصلة الكاميرا العمل، ظهر فريق التدخل السريع فجأة، وشوهد ثلاثة ضباط يحملون بنادق كبيرة وهم يتحركون إلى الغرف؛ حيث بدا أنهم يبحثون عن تهديدات محتملة.