نجوى كرم للبنان بعيد الاستقلال: تحرّر من أسرَك حتى نحلف وحياتَك

وكتبت بعذه المناسبة في منشور عبر "اكس": "يا استقلالنا الفاترة مَيّاتَك تحرّر من أسرَك حتى نحلف وحياتَك. بحبّك يا لبنان يا وطني بحبّك.
وتفاعل الجمهور مع منشور شمس الاغنية اللبنانية بكثافة اذ عايدوها مشيدين بحسها الوطني العالي.
يا استقلالنا الفاترة مَيّاتَك
تحرّر من أسرَك حتى نحلف وحياتَك.
بحبّك يا لبنان يا وطني بحبّك ❤️#عيد_الإستقلال_اللبناني pic.twitter.com/vHpbYY0ht3
— Najwa Karam (@najwakaram) November 22, 2023
يا استقلالنا الفاترة مَيّاتَك
تحرّر من أسرَك حتى نحلف وحياتَك.
بحبّك يا لبنان يا وطني بحبّك ❤️#عيد_الإستقلال_اللبناني pic.twitter.com/vHpbYY0ht3
لا يزال الحزن يتصدر المشهد في لبنان اثر استهداف المراسلة اللبنانية فرح عمر و زميلها المصور ربيع المعماري من قبل الكيان المحتل خلال أداء واجبهما الصحفي في القطاع الغربي في جنوب لبنان.
عايدت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لبنان بمناسبة عيد الاستقلال مؤكدة انها ستبقى تحبه بكل الظروف.
اطلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لأول مرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تغيبها لحوالي الشهر معبرة عن حزنها لما يحصل في غزة.