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نجوى كرم للبنان بعيد الاستقلال: تحرّر من أسرَك حتى نحلف وحياتَك
نجوى كرم للبنان بعيد الاستقلال: تحرّر من أسرَك حتى نحلف وحياتَك
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نجوى كرم للبنان بعيد الاستقلال: تحرّر من أسرَك حتى نحلف وحياتَك

فن

2023-11-22 | 08:31
نجوى كرم للبنان بعيد الاستقلال: تحرّر من أسرَك حتى نحلف وحياتَك
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Aljadeed
نجوى كرم للبنان بعيد الاستقلال: تحرّر من أسرَك حتى نحلف وحياتَك

احتفلت الفنانة اللبنانية نجوى كرم بعيد الاستقلال اللبناني علي طريقتها الخاصة.

وكتبت بعذه المناسبة في منشور عبر "اكس": "يا استقلالنا الفاترة مَيّاتَك تحرّر من أسرَك حتى نحلف وحياتَك. بحبّك يا لبنان يا وطني بحبّك.

وتفاعل الجمهور مع منشور شمس الاغنية اللبنانية بكثافة اذ عايدوها مشيدين بحسها الوطني العالي.

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