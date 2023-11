وكتبت هيفاء في منشور عبر "اكس": "بمناسبة عيد الاستقلال اللبناني، أتمنى الأمن والسلام لجنوبي الجريح وبلدي الحبيب لبنان، ولغزة العزّة وأطفالها وشعبها المناضل Praying for peace and better days ahead."

بمناسبة عيد الاستقلال اللبناني، أتمنى الأمن والسلام لجنوبي الجريح وبلدي الحبيب لبنان، ولغزة العزّة وأطفالها وشعبها المناضل 🇱🇧 🇵🇸

Praying for peace and better days ahead.#IndependenceDay #عيد_الاستقلال #لبنان — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) November 22, 2023