نانسي عجرم بتعليق مؤثر تزامنًا مع عيد الاستقلال: وطني تعبان

وكتبت نانسي في منشور عبر منصة "اكس": "بعيد استقلاله وطني تعبان وعم يمرق بأدق مرحلة من حياته. بتمنى نعيّد السنة الجايي باستقلال حقيقي وببلد بيبقى لو شو ما صار منارة وشعلة أمل ما بتنطفي. #كيف_ما_كنت_بحبك #لبنان #عيد_الاستقلال ".
بعيد استقلاله وطني تعبان وعم يمرق بأدق مرحلة من حياته. بتمنى نعيّد السنة الجايي باستقلال حقيقي وببلد بيبقى لو شو ما صار منارة وشعلة أمل ما بتنطفي. #كيف_ما_كنت_بحبك #لبنان #عيد_الاستقلال
— Nancy Ajram (@NancyAjram) November 22, 2023
بعيد استقلاله وطني تعبان وعم يمرق بأدق مرحلة من حياته. بتمنى نعيّد السنة الجايي باستقلال حقيقي وببلد بيبقى لو شو ما صار منارة وشعلة أمل ما بتنطفي. #كيف_ما_كنت_بحبك #لبنان #عيد_الاستقلال
لا يزال الحزن يتصدر المشهد في لبنان اثر استهداف المراسلة اللبنانية فرح عمر و زميلها المصور ربيع المعماري من قبل الكيان المحتل خلال أداء واجبهما الصحفي في القطاع الغربي في جنوب لبنان.
اطلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لأول مرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تغيبها لحوالي الشهر معبرة عن حزنها لما يحصل في غزة.
شاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب مع متابعيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو غنت خلاله مقطع من أغنية : "عم بحلمك يا حلم يا لبنان" احتفالا بعيد الاستقلال اللبناني."