والدة فرح عمر تنشر آخر فيديو أرسلته لها من الجنوب قبل استشهادها

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A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
عايدت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لبنان بمناسبة عيد الاستقلال مؤكدة انها ستبقى تحبه بكل الظروف.
اطلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لأول مرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تغيبها لحوالي الشهر معبرة عن حزنها لما يحصل في غزة.
شاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب مع متابعيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو غنت خلاله مقطع من أغنية : "عم بحلمك يا حلم يا لبنان" احتفالا بعيد الاستقلال اللبناني."