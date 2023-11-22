الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
والدة فرح عمر تنشر آخر فيديو أرسلته لها من الجنوب قبل استشهادها
والدة فرح عمر تنشر آخر فيديو أرسلته لها من الجنوب قبل استشهادها
A-
A+

والدة فرح عمر تنشر آخر فيديو أرسلته لها من الجنوب قبل استشهادها

فن

2023-11-22 | 09:22
والدة فرح عمر تنشر آخر فيديو أرسلته لها من الجنوب قبل استشهادها
العودة الى الأعلى
Aljadeed
والدة فرح عمر تنشر آخر فيديو أرسلته لها من الجنوب قبل استشهادها

لا يزال الحزن يتصدر المشهد في لبنان اثر استهداف المراسلة اللبنانية فرح عمر و زميلها المصور ربيع المعماري من قبل الكيان المحتل خلال أداء واجبهما الصحفي في القطاع الغربي في جنوب لبنان.

وفي التفاصيل، تناولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد وظهر فيه المصور ربيع المعماري وهو يطمئن والدة فرح ويؤكد أن الوضع هادئ في الجنوب وأنهم يستعدون لتناول الغداء.
وتأثر رواد مواقع التواصل الاجتماعي فور انتشار مقطع الفيديو الذي ادمى القلوب.
 

اقرأ ايضا في فن

نانسي عجرم بتعليق مؤثر تزامنًا مع عيد الاستقلال: وطني تعبان
08:52

نانسي عجرم بتعليق مؤثر تزامنًا مع عيد الاستقلال: وطني تعبان

عايدت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لبنان بمناسبة عيد الاستقلال مؤكدة انها ستبقى تحبه بكل الظروف.

08:52

نانسي عجرم بتعليق مؤثر تزامنًا مع عيد الاستقلال: وطني تعبان

عايدت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لبنان بمناسبة عيد الاستقلال مؤكدة انها ستبقى تحبه بكل الظروف.

هيفاء وهبي تعايد لبنان وهذا ما تمنته لأطفال غزة
08:47

هيفاء وهبي تعايد لبنان وهذا ما تمنته لأطفال غزة

اطلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لأول مرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تغيبها لحوالي الشهر معبرة عن حزنها لما يحصل في غزة.

08:47

هيفاء وهبي تعايد لبنان وهذا ما تمنته لأطفال غزة

اطلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لأول مرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تغيبها لحوالي الشهر معبرة عن حزنها لما يحصل في غزة.

مايا دياب بعيد الاستقلال اللبناني: يوما ما رح يحصل على إستقلاله الحقيقي
08:34

مايا دياب بعيد الاستقلال اللبناني: يوما ما رح يحصل على إستقلاله الحقيقي

شاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب مع متابعيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو غنت خلاله مقطع من أغنية : "عم بحلمك يا حلم يا لبنان" احتفالا بعيد الاستقلال اللبناني."

08:34

مايا دياب بعيد الاستقلال اللبناني: يوما ما رح يحصل على إستقلاله الحقيقي

شاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب مع متابعيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو غنت خلاله مقطع من أغنية : "عم بحلمك يا حلم يا لبنان" احتفالا بعيد الاستقلال اللبناني."

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023