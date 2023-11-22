والدة فرح عمر تنشر آخر فيديو أرسلته لها من الجنوب قبل استشهادها

لا يزال الحزن يتصدر المشهد في لبنان اثر استهداف المراسلة اللبنانية فرح عمر و زميلها المصور ربيع المعماري من قبل الكيان المحتل خلال أداء واجبهما الصحفي في القطاع الغربي في جنوب لبنان.