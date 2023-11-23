بالفيديو- مصالحة بين ماغي بو غصن وباميلا الكيك في مهرجان ضيافة
كرّم مهرجان ضيافة DIAFA الذي أقيم في دبي مساء يوم الأربعاء، مجموعة من نجوم الفن والمشاهير عن أعمالهم الدرامية والغنائية.
وكان اللافت في المهرجان وصول الفنانة اللبنانية باميلا الكيك إلى الحدث الفني بطائرة هليكوبتر بحسب ما وثقه مقطع فيديو تم نشره عبر منصة "إكس".
كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة مصالحة باميلا مع مواطنتها الفنانة اللبنانية ماغي بوغصن، بعد خلاف لسنوات إذ ظهرتا معا خلال الحدث، وهما تهنئان بعضهما بعد استلام كل منهما جائزة، وعلقت ماغي: "إن شاء الله بيكون النا شغل سوا".