بالفيديو- مصالحة بين ماغي بو غصن وباميلا الكيك في مهرجان ضيافة

كرّم مهرجان ضيافة DIAFA الذي أقيم في دبي مساء يوم الأربعاء، مجموعة من نجوم الفن والمشاهير عن أعمالهم الدرامية والغنائية.