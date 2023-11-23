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ابنة نانسي عجرم تبهر الجمهور بغنائها بعيد الاستقلال اللبناني
ابنة نانسي عجرم تبهر الجمهور بغنائها بعيد الاستقلال اللبناني
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ابنة نانسي عجرم تبهر الجمهور بغنائها بعيد الاستقلال اللبناني

فن

2023-11-23 | 05:20
ابنة نانسي عجرم تبهر الجمهور بغنائها بعيد الاستقلال اللبناني
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Aljadeed
ابنة نانسي عجرم تبهر الجمهور بغنائها بعيد الاستقلال اللبناني

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لـ ايلا، ابنة الفنانة اللبنانية نانسي جرم، ظهرت فيه وهي تغني على مسرح مدرستها، بمناسبة عيد الاستقال اللبناني.

واختارت "ايلا" اغنية "تعلى وتتعمر يا دار"لهذه المناسبة، كما لفتت الجميع بغنائها وصوتها الجميل.

وتفاعل الجمهور مع الفديو بكثافة، مشيرين الى انه يبدو ان ايلا تسير على خطى والدتها.

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