ابنة نانسي عجرم تبهر الجمهور بغنائها بعيد الاستقلال اللبناني

واختارت "ايلا" اغنية "تعلى وتتعمر يا دار"لهذه المناسبة، كما لفتت الجميع بغنائها وصوتها الجميل.
وتفاعل الجمهور مع الفديو بكثافة، مشيرين الى انه يبدو ان ايلا تسير على خطى والدتها.
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A post shared by Mila.Ella.Lya.elhachem (@mila.ella.lya.lovers)
A post shared by Mila.Ella.Lya.elhachem (@mila.ella.lya.lovers)
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