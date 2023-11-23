فنان شهير يتعرض لوعكة صحية وهذا ما طلبه من الجمهور

وفي التفاصيل، كتب صلاح عبد الله: "البرد مبهدلني والنزلة نازلة بقوة مطلعة عيني والله والظاهر إن العضمة كبرت بجد ماعادتش حمل البرد، دعواتكم".وكان حرص صلاح عبد الله على دعم الممثلة المصرية نجوى إبراهيم، بعد تعرضها لانتقادات بسبب سنها ومرضها، قائلاً: "اللي قالوا الكلام دا يا هانم لسانهُم عايز قطعُه، ‏وأي شخص بالأخلاق دي نتجاهله ونقاطعُه، ‏ولما جيتلك مع بنتي من 8 سنين تقريبا، ومن كتر حبي فيكي واحترامي وتقديري ليكي غنتلك، ‏بإذن الله ليلة جميلة مع ماما نجوى في بيت العيلة، وزي ما شفتي الكلام البصل يا ريت تشوفي الكلام العسل".