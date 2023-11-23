قرار بسجن محمد رمضان لمدة سنة وهذه هي التهمة

قررت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد المنعقدة بجنوب الجيزة في مصر اليوم الخميس، بالحبس سنة بحق الفنان محمد رمضان بتهمة ترويج أخبار كاذبة ضد أحد البنوك المصرية.

وجاء الحكم بعدما أعلن الفنان المصري محمد رمضان، على حسابه الرسمي عبر منصة "إنستغرام"، أنه تم التحفظ على أمواله.

وقال محمد رمضان، في فيديو تم نشره عبر حسابة الشخصي إنه تلقى، اتصالا هاتفيا من موظف في أحد البنوك الخاصة يبلغه خلاله بأنه تم التحفظ على أمواله، مؤكدا "أنه هو وماله مِلك بلده وأهل بلده".

وقالت مصادر قضائية لصحيفة "المصري اليوم": إن قرار تجميد أرصدة الفنان محمد رمضان يرجع إلى تنفيذ حكم قضائي خاص بقضية الطيار الراحل أشرف أبواليسر الحاصل على حكم بالتعويض بلغ قيمته 6 ملايين جنيه، وتعويض بـ25 مليون جنيه، في إحدي القضايا (من إبريل الماضي)، وأن إحدى الجهات القضائية أخطرت إدارة البنك بالتنفيذ عقب إصدار المحكمة الاقتصادية للبنك التجارى الدولي cib، من أجل تنفيذ الحكم والحصول على التعويض.