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اول ظهور لـ زينب فياض ابنة هيفاء وهبي بعد طلاقها رسميا
اول ظهور لـ زينب فياض ابنة هيفاء وهبي بعد طلاقها رسميا
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اول ظهور لـ زينب فياض ابنة هيفاء وهبي بعد طلاقها رسميا

فن

2023-11-24 | 04:47
اول ظهور لـ زينب فياض ابنة هيفاء وهبي بعد طلاقها رسميا
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Aljadeed
اول ظهور لـ زينب فياض ابنة هيفاء وهبي بعد طلاقها رسميا

لفتت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، انظار الجمهور والمتابعين في احدث ظهور لها بعد اعلان طلاقها رسميا عن زوجها.

وفي التفاصيل، نشرت زينب على حسابها عبر انستغرام، صورة جديدة لها، ظهرت فيها بملامح مختلفة، حيث اعتمدت اللون الأسود لشعرها، الى جانب خضوعها لعدد من عمليات التجميل والتي بدت واضحة ما أدى الى تغير ملامحها.
وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع الصورة، حيث عبروا عن اعجابهم بإطلالة زينب فياض، متمنين لها التوفيق في حياتها.

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