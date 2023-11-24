اول ظهور لـ زينب فياض ابنة هيفاء وهبي بعد طلاقها رسميا

وفي التفاصيل، نشرت زينب على حسابها عبر انستغرام، صورة جديدة لها، ظهرت فيها بملامح مختلفة، حيث اعتمدت اللون الأسود لشعرها، الى جانب خضوعها لعدد من عمليات التجميل والتي بدت واضحة ما أدى الى تغير ملامحها.وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع الصورة، حيث عبروا عن اعجابهم بإطلالة زينب فياض، متمنين لها التوفيق في حياتها.