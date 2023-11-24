اول ظهور لـ زينب فياض ابنة هيفاء وهبي بعد طلاقها رسميا

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A post shared by ZAZA | زينب نصر فيّاض ☾ (@zainabnfayad)
A post shared by ZAZA | زينب نصر فيّاض ☾ (@zainabnfayad)
نشرت الفنانة اللبنانية لورين قديح، على حسابها عبر منصة "اكس"، صورة لرئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، وهو يحمل نعش ابنه.
نشرت احدى الناشطات على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لرئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، ظهر فيها مبتسما خلال دفن ابنه سراج، الذي استشهد وأربعة من رفاقه في استهداف إسرائيلي مباشر على الجنوب.
شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، على حسابها عبر منصة "اكس"، مقطع فيديو يظهر رئيس كتلة الوفاء للمقاومة، النائب محمد رعد، في وداع نجله سراج الذي استشهد في استهداف إسرائيلي مباشر على بلدة بيت ياحون في الجنوب.