هكذا علقت سيرين عبد النور على فيديو لـ محمد رعد في وداع نجله
شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، على حسابها عبر منصة "اكس"، مقطع فيديو يظهر رئيس كتلة الوفاء للمقاومة، النائب محمد رعد، في وداع نجله سراج الذي استشهد في استهداف إسرائيلي مباشر على بلدة بيت ياحون في الجنوب.
وارفقت سيرين الفيديو بالتعليق التالي: "الله يرحم سراج محمد رعد وكل من استشهد معه ويصبر عائلاتهم"، خاتمة كلامها بالقول: "الله يحمينا جميعاً".
تعليق سيرين عبد النور هذا لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين، الذين اشادوا بموقفها الوطني والإنساني، اذ كتب احدهم: "هذه ممثلة لبنانية وطنية.. لا هي مع المحور ولا هي من حزب الله.. بس حسها الوطني بخليها تحكي هيك... كل الحب والاحترام فنانة عن حق وحقيق".