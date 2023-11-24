هكذا علقت سيرين عبد النور على فيديو لـ محمد رعد في وداع نجله

وارفقت سيرين الفيديو بالتعليق التالي: "الله يرحم سراج محمد رعد وكل من استشهد معه ويصبر عائلاتهم"، خاتمة كلامها بالقول: "الله يحمينا جميعاً".تعليق سيرين عبد النور هذا لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين، الذين اشادوا بموقفها الوطني والإنساني، اذ كتب احدهم: "هذه ممثلة لبنانية وطنية.. لا هي مع المحور ولا هي من حزب الله.. بس حسها الوطني بخليها تحكي هيك... كل الحب والاحترام فنانة عن حق وحقيق".