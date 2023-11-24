ناشطة تنتقد ابتسامة محمد رعد في دفن ابنه ونادين ويلسون نجيم تواجهها: ما بتعرفي شي عن غصة الأب

صدقاً

لا بتعرفي شي عن غصة الأب

ولا بتعرفي شي عن سيكولوجية الإنسان بهالحالة

و لا بتعرفي شي عن الحرب النفسية بوضع اشتباك

و لا بتعرفي شي عن عادات و تقاليد ايديولوجية غيرك

ببساطة انتي ما بتعرفي، و الأسوأ إنو ما بدك تعرفي. https://t.co/0LYOocCQQR — Nadine Welson Njeim (@nadinewnjeim) November 23, 2023

وكتبت الناشطة في تغريدتها: "مفروض نصدّق إنو خايف وشفقان على أطفال غزة وهوي فاقد إحساس الأبوّة وضحكتو لورا دينيه بوداع إبنو؟".هذا الكلام استفز ملكة جمال لبنان السابقة والممثلة اللبنانية نادين ويلسون نجيم، التي اعادت نشر الصورة على حسابها عبر منصة "اكس" وردت على تلك الناشطة بالقول: "صدقاً، لا بتعرفي شي عن غصة الأب ولا بتعرفي شي عن سيكولوجية الإنسان بهالحالة".وتابعت: "و لا بتعرفي شي عن الحرب النفسية بوضع اشتباك، ولا بتعرفي شي عن عادات وتقاليد ايديولوجية غيرك.. ببساطة انتي ما بتعرفي، والأسوأ إنو ما بدك تعرفي".