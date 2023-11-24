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نادية ابنة كارين رزق الله و فادي شربل تتعرض للهجوم بسبب فستانها االمكشوف: وين اهلك؟
نادية ابنة كارين رزق الله و فادي شربل تتعرض للهجوم بسبب فستانها االمكشوف: وين اهلك؟
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نادية ابنة كارين رزق الله و فادي شربل تتعرض للهجوم بسبب فستانها االمكشوف: وين اهلك؟

فن

2023-11-24 | 10:37
نادية ابنة كارين رزق الله و فادي شربل تتعرض للهجوم بسبب فستانها االمكشوف: وين اهلك؟
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Aljadeed
نادية ابنة كارين رزق الله و فادي شربل تتعرض للهجوم بسبب فستانها االمكشوف: وين اهلك؟

تعرضت الممثلة اللبنانية الشابة نادية شربل، ابنة الكاتبة الممثلة كارين رزق الله من طليقها فادي شربل لموجة انتقادات كبيرة بسبب اطلالتها الاخيرة التي وثقتها بصورة عبر انستغرام.

وظهرت نادية في الصورة بفستان اسود طويل، انما كشف جزء كبير من جسدها لا سيما الجزء العلوي منها ما دفع الجمهور الى ترك تعليقات قاسية.

وجاء في بعض التعليقات: "وينن اهلك؟".

و" يييي يا عيب الشوم شو هيدا ولو".

في المقابل، دافع عدد كبير من المتابعين عن حرية نادية في اختيار الاطلالة التي تحب اذ جاء في بعض التعليقات: " يلي مش عاجبو يعمل unfollow للحساب، حاج متل البسينات قاعدين عاملين فيها شرفاء وعم تبصبصوا على العالم من ميلة ومن ميلة تانية عم تستغفروا ربكم.. البنت حلوة وبيلبقلا".

و " كل الانستاغرام والتيك توك في هيك مشاهد وصور ليش مستغربين ما فهمت".

كما كان لافتا بشكل كبير تعليق والدة نادين، كارن رزق الله على الصورة معلنة اعجابها بها اذ كتيت بما معناه: "جميلة".

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