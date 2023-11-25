فنانة شهيرة تُعلن استعدادها للتكفل بعلاج طفل فلسطيني

وفي التفاصيل، شاركت ريهام على حسابها عبر "إنستغرام"، مقطع فيديو للطفل الفلسطيني وهو يتحدث عن الإصابة التي تعرض لها خلال العدوان الإسرائيلي، مناشدًا الدولة المصرية بالتدخل وأخذه للعلاج، لأنه بعد 48 ساعة سوف تبتر يده في حال عدم تلقيه العلاج المناسب.
وكتبت ريهام حجاج: "حبيبي يا ابني، الطفل ده محتاج يجي مصر فورًا وأنا مستعدة اتحمل رعايته وعلاجه بس يدخل مصر، أرجو تدخل كل الجهات المعنية".
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A post shared by Riham Hagag (@rihamhagag)
A post shared by Riham Hagag (@rihamhagag)
خرجت الفنانة اللبنانية باميلا الكيك عن صمتها ووجهترسالة إلى مواطنتها وزميلتها الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن، بعد اللقاء الذي جمعهما على هامش فعاليات الدورة السابعة من مهرجان "ضيافة" الذي أقيم في دبي أخيراً.
نشرت زينة مكي مجموعة صور من توقيع كتاب والدها الكاتب أحمد مكي والذي يحمل عنوان "زينة".
شاركت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن مقطع فيديو مؤثر على حسابها عبر منصة اكس، لحظة الافراج عن اسرى فلسـ طينيين.