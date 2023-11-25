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فنانة شهيرة تُعلن استعدادها للتكفل بعلاج طفل فلسطيني
فنانة شهيرة تُعلن استعدادها للتكفل بعلاج طفل فلسطيني
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فنانة شهيرة تُعلن استعدادها للتكفل بعلاج طفل فلسطيني

فن

2023-11-25 | 03:53
فنانة شهيرة تُعلن استعدادها للتكفل بعلاج طفل فلسطيني
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Aljadeed
فنانة شهيرة تُعلن استعدادها للتكفل بعلاج طفل فلسطيني

كشفت الفنانة المصرية ريهام حجاج، استعدادها للتكفل بعلاج طفل فلسطيني مصاب، طالبة من الجهات المعنية التدخل بالأمر وإدخاله إلى مصر.

وفي التفاصيل، شاركت ريهام على حسابها عبر "إنستغرام"، مقطع فيديو للطفل الفلسطيني وهو يتحدث عن الإصابة التي تعرض لها خلال العدوان الإسرائيلي، مناشدًا الدولة المصرية بالتدخل وأخذه للعلاج، لأنه بعد 48 ساعة سوف تبتر يده في حال عدم تلقيه العلاج المناسب.

وكتبت ريهام حجاج: "حبيبي يا ابني، الطفل ده محتاج يجي مصر فورًا وأنا مستعدة اتحمل رعايته وعلاجه بس يدخل مصر، أرجو تدخل كل الجهات المعنية".

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