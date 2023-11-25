زينة مكي توجه رسالة مؤثرة لوالدها: حُب حياتي ومصدر إلهامي

وعلقت الفنانة زينة مكي على الصور قائلة: " إلى أبي .. حُب حياتي.. و مصدر إلهامي ، كنتُ دائمة التفكير بيني و بين نفسي: رح يجي يوم توقّع روايتك و أنا حدَّك؟ كيف رح يكون شعوري؟ و بعرفك خجول كتير.. كيف رح تكون بين كل هالعالَم و هنّي عم بيعبرولَك عن حبُّن و تقديرُن؟ و أنا عم راقبَك من بعيد و من قريب".

وأضافت زينة قائلة: "تحقق حلمي أن أكون الى جانبك في حفل توقيع روايتك "زينة .. صبّية من حديد و حرير

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وتابعت زينة: "شكراً دار اوستن للنشر على استضافتي .. شكراً على كل مجهودكم، شكراً لكل شخص حضر و عبّر عن حبّه ..سعيدة و فخورة بوقوفي الى جانب والدي في معرض الكويت الدولي للكتاب .. في مسقط رأسي، الكويت ♥️

وختمت قائلة: "بحبَّك بابا، ألف مبروك يا حياتي انتَ".