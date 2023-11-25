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أول تعليق من باميلا الكيك على مصالحتها مع ماغي بو غصن: المستقبل سيكون زاهراً
أول تعليق من باميلا الكيك على مصالحتها مع ماغي بو غصن: المستقبل سيكون زاهراً
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أول تعليق من باميلا الكيك على مصالحتها مع ماغي بو غصن: المستقبل سيكون زاهراً

فن

2023-11-25 | 09:04
أول تعليق من باميلا الكيك على مصالحتها مع ماغي بو غصن: المستقبل سيكون زاهراً
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Aljadeed
أول تعليق من باميلا الكيك على مصالحتها مع ماغي بو غصن: المستقبل سيكون زاهراً

خرجت الفنانة اللبنانية باميلا الكيك عن صمتها ووجهترسالة إلى مواطنتها وزميلتها الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن، بعد اللقاء الذي جمعهما على هامش فعاليات الدورة السابعة من مهرجان "ضيافة" الذي أقيم في دبي أخيراً.

وفي التفاصيل قالت باميلا الكيك في  حديث خاص لـ"فوشيا"، عن لقائها ماغي: "الأحبة التقوا مجدداً، وهي تعرف ماضينا الحلو، وإن شاء الله المستقبل سيكون زاهراً".

وأعربت باميلا الكيك عن سعادتها بتكريمها من قبل مهرجان "ضيافة"، الذي حمل هذه السنة رسالة سامية هدفها التبرع لصالح الشعب الفلسطيني الذي يعيش أصعب الظروف منذ اندلاع الحرب في القطاع.

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