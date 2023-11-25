أول تعليق من باميلا الكيك على مصالحتها مع ماغي بو غصن: المستقبل سيكون زاهراً

وفي التفاصيل قالت باميلا الكيك في حديث خاص لـ"فوشيا"، عن لقائها ماغي: "الأحبة التقوا مجدداً، وهي تعرف ماضينا الحلو، وإن شاء الله المستقبل سيكون زاهراً".

وأعربت باميلا الكيك عن سعادتها بتكريمها من قبل مهرجان "ضيافة"، الذي حمل هذه السنة رسالة سامية هدفها التبرع لصالح الشعب الفلسطيني الذي يعيش أصعب الظروف منذ اندلاع الحرب في القطاع.