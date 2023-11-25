رانيا يوسف تعلن قيمة النفقة من محمد المختار "ما بيصرفش" وتفضح ما فعله بـ ابنته: لم يستقبلها بالمنزل

وخلال الحلقة، شنت رانيا هجوما قاسيا على طليقها محمد المختار، معلنة عن النفقة الشهرية القليلة التي تتلقاها منه، لتفضح ما فعل بابنتهما بأنه يوما من الأيام لم يفتح لها الباب عكس ما يدعي، كما فضحت الممثل مصطفى شعبان بأنه كان يحذف مشاهدها من الأعمال التي تجمعهما.

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