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رانيا يوسف تعلن قيمة النفقة من محمد المختار &quot;ما بيصرفش&quot; وتفضح ما فعله بـ ابنته: لم يستقبلها بالمنزل
رانيا يوسف تعلن قيمة النفقة من محمد المختار "ما بيصرفش" وتفضح ما فعله بـ ابنته: لم يستقبلها بالمنزل
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رانيا يوسف تعلن قيمة النفقة من محمد المختار "ما بيصرفش" وتفضح ما فعله بـ ابنته: لم يستقبلها بالمنزل

فن

2023-11-25 | 14:16
رانيا يوسف تعلن قيمة النفقة من محمد المختار "ما بيصرفش" وتفضح ما فعله بـ ابنته: لم يستقبلها بالمنزل
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Aljadeed
رانيا يوسف تعلن قيمة النفقة من محمد المختار "ما بيصرفش" وتفضح ما فعله بـ ابنته: لم يستقبلها بالمنزل

حلت النجمة المصرية رانيا يوسف ضيفة على ​هذه الحلقة من برنامج "كتاب الشهرة" الذي يقدمه الإعلامي علي ياسين أسبوعيا على شاشة الجديد.

وخلال الحلقة، شنت رانيا هجوما قاسيا على طليقها محمد المختار، معلنة عن النفقة الشهرية القليلة التي تتلقاها منه، لتفضح ما فعل بابنتهما بأنه يوما من الأيام لم يفتح لها الباب عكس ما يدعي، كما فضحت الممثل مصطفى شعبان بأنه كان يحذف مشاهدها من الأعمال التي تجمعهما.

تابعوا الحلقة



 

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