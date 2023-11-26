إبنة شقيقة صباح توجه رسالة لـ تركي آل الشيخ.. هذا ما جاء فيها

وفي التفاصيل، قالت كلودا إنها وعائلتها يتابعون باهتمام الجهود القيمة التي يقوم بها آل الشيخ، واصفة إياه بالإنسان الذي يمتلك ثقافة عالية وذوقاً رفيعاً، وتابعت: "المستشار تركي، من الأشخاص القلائل الذين يقدرون الإرث الفني، وهو يقدر الكبار الذين رحلوا وتركوا بصماتهم الخالدة في عالم الفن".وتمنت المخرجة اللبنانية كلودا عقل بالنيابة عن عائلة "الشحرورة"، بأن تتم لفتة مميزة من تركي آل الشيخ، لذكرى خالتها الراحلة، من خلال تنظيم حفلة تكريمية لصباح في السعودية، خاصة وأنها غنّت لأهم شعراء وملحني الوطن العربي، فضلاً عن امتلاكها كنزاً من الأغاني العربية التراثية، التي لا تزال مطلوبة بقوة لغاية اليوم.