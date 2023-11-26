الجمهور يحاصر فارس كرم قبل حفله في استراليا

وقدم فارس كرم في الحفل اجمل اغنياته الجديدة والقديمة، التي تنوعت بين الرومنسية والحماسية، فأشعل الاجواء وسط تفاعل كبير من قبل الحضور الذين راحوا يرددون معه كلمات اغنياته، وعلامات الفرح واضحة عليهم.وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور ومقاطع فيديو توثق الاجواء المميزة التي سيطرت على الحفل والحماس الذي اظهره الجمهور وتفاعله الرائع مع فارس كرم.اللافت كان مقطع فيديو انتشر بين المتابعين، يوثق لحظة وصول فارس كرم الى مكان الحفل بسيارته، حيث حاصره الجمهور وعدد كبير من المعجبين، الذين تهافتوا لالتقاط الصور معه، فما كان منه الا ان استجاب لرغبتهم ومنع رجال الامن من التدخل، بل حرص على ان يسعد جمهوره ويلتقط معهم اكبر عدد ممكن من الصور.