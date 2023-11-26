راغب علامة يعلق على المستجدات في فلسطين: اسرائيل انهزمت

وفي تغريدة على حسابه عبر منصة "اكس"، كتب راغب علامة: "70 عاماً عاشتها اسرائيل تقتل وتسلب وتخطف وتأسر وتذلّ الفلسطينيين، وتكذب على العالم من خلال وسائل اعلام مرتهنة للصهيونية العالمية"، مضيفا: "اسرائيل هي الإرهاب وهي من صنعت الإرهاب والبسته لبس الإسلام".
وتابع راغب كلامه بالقول: "غزة البطولة فضحت اسرائيل امام العالم.. غزة انتصرت بدماء أطفالها الأبرياء وبصمود شعبها، واسرائيل انهزمت هزيمة نكراء وانفضحت امام التاريخ".
وختم راغب تغريدته قائلا: "اسرائيل النازية تفوقت على الهولوكوست بإجرامها.. والآن بداية الفضائح، وبدأت الحقيقة بالظهور امام العالم أجمع".