راغب علامة يعلق على المستجدات في فلسطين: اسرائيل انهزمت

اثار احدث ظهور للممثل الكوميدي اللبناني فادي شربل، في منزل الممثلة اللبنانية كارين رزق الله رغم انفصالهما ، ضجة كبيرة بين رواد مولقع التواصل الاجتماعي، الذين راحوا يتساءلون عما اذا كانا قد عادا الى بعضهما بعد سنوات من الانفصال.

