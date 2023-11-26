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راغب علامة يعلق على المستجدات في فلسطين: اسرائيل انهزمت
راغب علامة يعلق على المستجدات في فلسطين: اسرائيل انهزمت
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راغب علامة يعلق على المستجدات في فلسطين: اسرائيل انهزمت

فن

2023-11-26 | 05:12
راغب علامة يعلق على المستجدات في فلسطين: اسرائيل انهزمت
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Aljadeed
راغب علامة يعلق على المستجدات في فلسطين: اسرائيل انهزمت

علق الفنان اللبناني راغب علامة، على المستجدات الحاصلة في الحرب الدائرة بين اسرائيل وفلسطين، والهدنة التي دخلت حيّز التفيذ منذ ايام.

وفي تغريدة على حسابه عبر منصة "اكس"، كتب راغب علامة: "70 عاماً عاشتها اسرائيل تقتل وتسلب وتخطف وتأسر وتذلّ الفلسطينيين، وتكذب على العالم من خلال وسائل اعلام مرتهنة للصهيونية العالمية"، مضيفا: "اسرائيل هي الإرهاب وهي من صنعت الإرهاب والبسته لبس الإسلام".
وتابع راغب كلامه بالقول: "غزة البطولة فضحت اسرائيل امام العالم.. غزة انتصرت بدماء أطفالها الأبرياء وبصمود شعبها، واسرائيل انهزمت هزيمة نكراء وانفضحت امام التاريخ".
وختم راغب تغريدته قائلا: "اسرائيل النازية تفوقت على الهولوكوست بإجرامها.. والآن بداية الفضائح، وبدأت الحقيقة بالظهور امام العالم أجمع".

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