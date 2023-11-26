ممثلة لبنانية تفاجئ نانسي عجرم والاخيرة تعلق: جمال وهضامة!

نانسي النجاح الحقيقي والجمال والفن المختلف. منشوف حالنا فيكي دايماً. كتير حب ♥️😘 @NancyAjram https://t.co/hubSHJ2zAw — Jessy Abdo (@JessyAbdo) November 26, 2023

وفي التفاصيل، ظهرت جيسي عبدو في السيارة في عيد الاستقلال اللبناني، حيث اختارت اغنية نانسي عجرم هذه للتعبير عن حبها الكبير لـ لبنان، وبدت سعيدة جدا، حيث أُرفق الفيديو بالتعليق التالي: "الممثلة #جيسي_عبدو تختار "انت حبيب العمر" للنجمة #نانسي_عجرم لتعبر عن حبها للبنان".من جهتها، عمدت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الى اعادة نشر الفيديو على حسابها عبر منصة "اكس"، وارفقته بالتعليق التالي: " جمال وهضامة وقرب كبير من القلب!"، لتعيد جيسي نشر التغريدة على حسابها وعلقت عليها بالقول: "نانسي النجاح الحقيقي والجمال والفن المختلف.. منشوف حالنا فيكي دايماً.. كتير حب".