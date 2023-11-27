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وفاة طارق عبدالعزيز أثناء تصوير مسلسله &quot;بقينا اتنين&quot;
وفاة طارق عبدالعزيز أثناء تصوير مسلسله "بقينا اتنين"
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وفاة طارق عبدالعزيز أثناء تصوير مسلسله "بقينا اتنين"

فن

2023-11-27 | 02:23
وفاة طارق عبدالعزيز أثناء تصوير مسلسله "بقينا اتنين"
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Aljadeed
وفاة طارق عبدالعزيز أثناء تصوير مسلسله "بقينا اتنين"

توفي الفنان المصري طارق عبد العزيز، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى مستشفى زايد التخصصي، لكنه فارق الحياة مباشرة.

وفي التفاصيل، ذكرت وسائل إعلام محلية أن طارق عبد العزيز،  تعرض للأزمة الصحية أثناء تصوير مشاهده بمسلسل "بقينا اتنين"، بطولة شريف منير ورانيا يوسف، حيث سقط على الأرض وأصيب ببعض التشنجات، وتوقف نبض قلبه، ليتم نقله إلى المستشفى رفقة نجله، قبل أن يتم الإعلان عن وفاته.

وكان عبد العزيز قد أصيب بأزمة صحية في شهر حزيران الماضي، وخضع على إثرها لعملية قسطرة في القلب، وعلق حينها عبر حسابه في فيسبوك: "اللهم لك الحمد دائما وأبدا، تمت القسطرة الثانية وتركيب الدعامات بنجاح، وبطمن الجميع إني بخير الحمد لله، وبشكرهم على الدعاء ومحاولة الاطمئنان الدائم بكل الطرق".

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