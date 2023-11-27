تامر حسني ينعى طارق عبد العزيز بكلمات مؤثرة

وفي التفاصيل، ذكرت وسائل إعلام محلية أن عبد العزيز 55 عاما، تعرض للأزمة الصحية أثناء تصوير مشاهده بمسلسل "بقينا اتنين"، بطولة شريف منير ورانيا يوسف، حيث سقط على الأرض وأصيب ببعض التشنجات، وتوقف نبض قلبه، ليتم نقله إلى المستشفى رفقة نجله، قبل أن يتم الإعلان عن وفاته

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وعبر الفنان المصري تامر حسني عن حزنه، ونشر عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر انستغرام صورة للراحل، وعلق: "البقاء والدوام لله، رحم الله الفنان الخلوق المحترم طارق عبد العزيز.. رنا يصبر أهله نسألكم الدعاء والفاتحة.