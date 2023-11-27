فنان شهير يكشف تفاصيل مبكية عن اللحظات الأخيرة للراحل طارق عبد العزيز

وفي التفاصيل، قال شريف منير خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "الحكاية" إن تصوير المسلسل بدأ خلال ساعات مبكرة من الصباح، وتواجد عبد العزيز بحالة تألق عالية ونشاط جيد، كما حرص على إضفاء الكوميديا لأجواء التصوير، ولم يلاحظ أحدهم في البداية أي شيء مختلف.

وأوضح شريف ر أنه قدم مشهداً برفقة عبد العزيز، ليطلب الأخير إعادته، وبمجرد سماعهما كلمة "الأكشن" من المخرج، تغيّر لون عبد العزيز، إذ استند إلى منير، وجلس على الكرسي بعدها، وسط تأكيده بأن حالته الصحية ليست جيدة.

وأضاف شريف منير أن وجه الراحل طارق عبد العزيز تحوّل "للأبيض"، ليقوم بإنزاله على الأرض وتدليك قلبه، ليلاحظ وفاته، مضيفًا: "فتحت القميص حطيت ودني على قلبه مسمعتش حاجة، شلناه بسرعة ورحنا على أقرب مستشفى، وقعدوا يحاولوا كتير والدكاترة قالوا إنه كان جاي متوفي زي ما أنا حسيت".