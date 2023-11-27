بطلة الخائن تشوق الجمهور للأحداث المقبلة من المسلسل: خليكن معي عالسمع

وفي التفاصيل، نشرت ريتا على حسابها الرسمي عبر "إنستغرام" صورة للبوستر الترويجي الخاص بها، وأرفقته بتعليق أكدت من خلاله أن شخصيتها "نورا" بدأت بالتخطيط لإعادة ابنتها "تيا" إلى حياتها الطبيعية، قائلةً: خليكن معي عالسمع، بلش التخطيط عند نورا، آه نورا الزين.