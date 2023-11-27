بطلة الخائن تشوق الجمهور للأحداث المقبلة من المسلسل: خليكن معي عالسمع

وفي التفاصيل، نشرت ريتا على حسابها الرسمي عبر "إنستغرام" صورة للبوستر الترويجي الخاص بها، وأرفقته بتعليق أكدت من خلاله أن شخصيتها "نورا" بدأت بالتخطيط لإعادة ابنتها "تيا" إلى حياتها الطبيعية، قائلةً: خليكن معي عالسمع، بلش التخطيط عند نورا، آه نورا الزين.
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A post shared by Rita Harb - ريتا حرب (@rita_harb)
A post shared by Rita Harb - ريتا حرب (@rita_harb)
اقلقت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، الجمهور على صحتها، بعدما تم تداوله من اخبار تقول إنها تمر بفترة صعبة جدا.
أعلن الفنان اللبناني راغب علامة، عن تأجيل جولته التي كانت مقررة في الولايات المتحدة الأميركية وكندا قريبا، وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني.
خرجت الفنانة المصرية هنا الواهد عن صمتها، لأول مرة منذ إعلان انفصالها رسمياً عن الفنان المصري أحمد فهمي.