نجوى كرم "تمر بفترة صعبة".. هذا ما تم كشفه

وفي التفاصيل، نشرت صفحة "شاربليتا" المتخصصة بأخبار المشاهير، عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، في رد على سؤال المتابعين الذين سألوها: "خبرينا أي شي عن نجوى كرم، اشتقنالها وفقدنا وجودها"، لترد شاربليتا بالقول: "الله يكون مع نجوى وين ما راحت، لانو عم تقطع بفترة شوي صعبة".ولاحقا، وردا على كلام احد المتابعين الذي هاجم شاربليتا واتهمها بالكذب، قائلا: "نجوى عم تمر بفترة صعبة؟؟ والله انتي كل اخبارك بحسها كذب وتأليف، ما فيها شي.. عم تحاكينا واتساب وكلو تمام يا شربليتا"، ما استدعى ردا من شاربليتا التي قالت: "لو ما حكاني حدن بعزّ على قلبي، لكنت فرجيت الكل انو هي مارة بمرحلة صعبة.. بس لأنو بحترم الشخص اللي حكاني مستحيل اعملها.. وشكرا الك".