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هنا الزاهد في أول ظهور بعد انفصالها وهي تؤدي مناسك العمرة
هنا الزاهد في أول ظهور بعد انفصالها وهي تؤدي مناسك العمرة
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هنا الزاهد في أول ظهور بعد انفصالها وهي تؤدي مناسك العمرة

فن

2023-11-28 | 04:16
هنا الزاهد في أول ظهور بعد انفصالها وهي تؤدي مناسك العمرة
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Aljadeed
هنا الزاهد في أول ظهور بعد انفصالها وهي تؤدي مناسك العمرة

ظهرت الفنانة المصرية هنا الزاهد في أول اطلالة بعد اعلان طلاقها من الفنان أحمد فهمي وهي تؤدي مناسك العمرة.

وفي التفاصيل، وثقت هنا صورا ومقطع فيديو من أمام الكعبة المشرفة على حسابها عبر إنستغرام، وعلقت: "بما أن السنة قربت تخلص، فأنا عندي امتنان جميل جدًا لربنا على كل شيء".

وتابعت: "كل لحظة أكدلي فيها الله بلُطفه إنه بيحبني، وبعتلي قوة وصبر زيادة وإشارات إن لسه فيه حاجات جميلة مستنياني باقي الطريق. الحمد لله رب العالمين".

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