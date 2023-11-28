هنا الزاهد في أول ظهور بعد انفصالها وهي تؤدي مناسك العمرة

وفي التفاصيل، وثقت هنا صورا ومقطع فيديو من أمام الكعبة المشرفة على حسابها عبر إنستغرام، وعلقت: "بما أن السنة قربت تخلص، فأنا عندي امتنان جميل جدًا لربنا على كل شيء".
وتابعت: "كل لحظة أكدلي فيها الله بلُطفه إنه بيحبني، وبعتلي قوة وصبر زيادة وإشارات إن لسه فيه حاجات جميلة مستنياني باقي الطريق. الحمد لله رب العالمين".
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A post shared by Hannah El-Zahed (@hannahelzahed)
A post shared by Hannah El-Zahed (@hannahelzahed)
استذكرت الممثلة اللبنانية نادين الراسي، شقيقها الفنان اللبناني الراحل جورج الراسي، بكلمات مؤثرة عبرت من خلالها عن شوقها الكبير له، وعن شعورها بالوحدة بعد رحيله.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان اللبناني عاصي الحلاني وزوجته ملكة جمال لبنان السابقة كوليت الحلاني.