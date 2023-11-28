هنا الزاهد في أول ظهور بعد انفصالها وهي تؤدي مناسك العمرة

وفي التفاصيل، وثقت هنا صورا ومقطع فيديو من أمام الكعبة المشرفة على حسابها عبر إنستغرام، وعلقت: "بما أن السنة قربت تخلص، فأنا عندي امتنان جميل جدًا لربنا على كل شيء".

وتابعت: "كل لحظة أكدلي فيها الله بلُطفه إنه بيحبني، وبعتلي قوة وصبر زيادة وإشارات إن لسه فيه حاجات جميلة مستنياني باقي الطريق. الحمد لله رب العالمين".