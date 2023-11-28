الدكتورة خلود تعلن تعرض ابنتها لوعكة صحية

وفي الفتاصيل، تحدثت الدكتورة خلود عن تفاصيل حالة ابنتها والأعراض التي عانت منها على حسابها عبر "سناب شات" من أجل نشر الوعي بين الأمهات، مشيرةً إلى أن "ليان"عانت في البداية من الحمى ووصلت حرارة جسمها إلى 41 درجة، على الرغم من إعطائها أدوية خافضة للحرارة، كما أنها بدأت بالسعال.

وأوضحت خلود أنها بدأت بملاحظة أعراض أخرى على ابنتها من بينها تفشَي حساسية على شكل حبوب صغيرة على كامل جسدها خاصة في يديها وقدميها، وانتفاخ لسانها واحمراره حيث أصبح مثل "لسان الفراولة"، وكذلك انتفاخ شفتيها وتقشرها واحمرار عينيها.