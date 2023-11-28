هاندا ارتشيل تحتفل بعيد ميلادها على طريقتها الخاصة.. هكذا بدت

احتفلت الممثلة التركية هاندا أرتشيل بعيد ميلادها الـ30 على طريقتها الخاصة عبر العودة بالزمن إلى الوراء، وتحديدًا حقبة العشرينيات حيث أقامت حفلًا بسيطًا كلاسيكيًا حضره المقربون منها والأصدقاء، كما تواجد حبيبها رجل الأعمال هاكان صابانجي.