هاندا ارتشيل تحتفل بعيد ميلادها على طريقتها الخاصة.. هكذا بدت
احتفلت الممثلة التركية هاندا أرتشيل بعيد ميلادها الـ30 على طريقتها الخاصة عبر العودة بالزمن إلى الوراء، وتحديدًا حقبة العشرينيات حيث أقامت حفلًا بسيطًا كلاسيكيًا حضره المقربون منها والأصدقاء، كما تواجد حبيبها رجل الأعمال هاكان صابانجي.
وفي التفاصيل، تألقت هاندا لهذا اليوم المميز بإطلالة جريئة مستوحاة من فيلم Great Gatsby، حيث اختارت هوتشو أبيض نسَّقته مع بليزر مطابق.
وأكملت هاندا إطلالتها بفيونكة بيضاء مرصعة بالكريستال، وأمسكت في يدها عصا خشبية، وانتعلت حذاءً ذا كعب عالٍ مرصع.
ولإضفاء مظهر العشرينيات، اعتمدت هاندا تسريحة الريترو الكلاسيكية ذات الخصلات الملفوفة من الجانبين.