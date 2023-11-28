كوليت الحلاني تحتفل بعيد زوجها عاصي الحلاني من شوارع باريس

بعد ان اقلقت جمهورها على صحتها، اثر تداول انباء عن مرورها بفترة صعبة، اطلت الفنانة اللبنانية نجوى كرم في مقطع فيديو طمأنت من خلاله جمهورها ونفت كل ما تم تناقله بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

