كوليت الحلاني تحتفل بعيد زوجها عاصي الحلاني من شوارع باريس
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان اللبناني عاصي الحلاني وزوجته ملكة جمال لبنان السابقة كوليت الحلاني.
وفي التفاصيل، احتفلت كوليت الحلاني بعيد ميلاد زوجها عاصي ونشرت صورة رومانسية لهما في شوارع باريس عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام.
واستعانت ملكة جمال لبنان السابقة كوليت الحلاني باغنية زوجها "حبيبي"، لتعبر له عن مدى حبها له.
بدوره رد الفنان اللبناني عاصي الحلاني على معايدة زوجته، وأعاد نشر الصورة الصورة على حسابه عبر "انستغرام".