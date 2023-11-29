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مايا دياب تطل بالحجاب في ابوظبي وتثير الجدل
مايا دياب تطل بالحجاب في ابوظبي وتثير الجدل
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مايا دياب تطل بالحجاب في ابوظبي وتثير الجدل

فن

2023-11-29 | 09:07
مايا دياب تطل بالحجاب في ابوظبي وتثير الجدل
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Aljadeed
مايا دياب تطل بالحجاب في ابوظبي وتثير الجدل

اثارت الفنانة اللبنانية مايا دياب، جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ان اطلت بالحجاب في احدث ظهور لها من ابوظبي في الامارات العربية المتحدة.

وفي التفاصيل، نشرت احدى الصفحات المتخصصة بأخبار الفنانين والمشاهير على حسابها عبر انستغرام، صورة لـ مايا دياب، وارفقتها بالتعليق التالي: "في الجامع، بقلب خاشع النجمة مايا دياب مبهرة بالعباءة من داخل جامع الشيخ زايد"، لتسأل المتابعين: "ما رأيكم بهذه الاطلالة؟".
وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع الصورة، حيث انقسمت الآراء بين من اعجبته الاطلالة وبين من عبر عن عدم اعجابه بها.

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