مايا دياب تطل بالحجاب في ابوظبي وتثير الجدل

وفي التفاصيل، نشرت احدى الصفحات المتخصصة بأخبار الفنانين والمشاهير على حسابها عبر انستغرام، صورة لـ مايا دياب، وارفقتها بالتعليق التالي: "في الجامع، بقلب خاشع النجمة مايا دياب مبهرة بالعباءة من داخل جامع الشيخ زايد"، لتسأل المتابعين: "ما رأيكم بهذه الاطلالة؟".وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع الصورة، حيث انقسمت الآراء بين من اعجبته الاطلالة وبين من عبر عن عدم اعجابه بها.