مايا دياب تطل بالحجاب في ابوظبي وتثير الجدل

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A post shared by مشاهير العرب (@mashaheer_al_arab)
A post shared by مشاهير العرب (@mashaheer_al_arab)
نشر الصحافي الفلسطيني معتز عزايزة، على حسابه عبر منصة "اكس"، صورة له ظهر فيها بالخوذة والدرع الخاص بالصحافيين، الذي يرتدونه في التغطيات خلال الاحداث على الجبهات.
لفتت السيدة ندى رمال، زوجة الفنان اللبناني مروان خوري، الأنظار بجمالها واناقتها، في احدث ظهور لها.
عادت قضية الفنان المصري أحمد عز والفنانة زينة إلى الواجهة، وألزمت محكمة أسرة مدينة نصر أحمد عز بدفع قرابة المليون جنيه مصري، أي ما يعادل 30 ألف دولار، لتوأم الفنانة زينة .