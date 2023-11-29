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ندى رمال زوجة مروان خوري تلفت الأنظار في احدث ظهور لها
ندى رمال زوجة مروان خوري تلفت الأنظار في احدث ظهور لها
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ندى رمال زوجة مروان خوري تلفت الأنظار في احدث ظهور لها

فن

2023-11-29 | 10:33
ندى رمال زوجة مروان خوري تلفت الأنظار في احدث ظهور لها
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Aljadeed
ندى رمال زوجة مروان خوري تلفت الأنظار في احدث ظهور لها

لفتت السيدة ندى رمال، زوجة الفنان اللبناني مروان خوري، الأنظار بجمالها واناقتها، في احدث ظهور لها.

وفي التفاصيل، شاركت ندى مع جمهورها ومتابعيها عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر منصة "اكس"، صورة لها ظهرت فيها خلال تواجدها في احد المطاعم اللبنانية، حيث اختارت التقاط الصورة من امام المرآة، مستعرضة ملابسها المميزة.
واطلت ندى بفستان باللون البنفسجي الذي اظهر جمال جسمها ورشاقتها، لتلحق تلك الصورة بصور أخرى ظهرت فيها برفقة زوجها الفنان مروان خوري وعدد من الأصدقاء.
وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع الصور، حيث عبروا عن حبهم الكبير لـ مروان خوري وزوجته، واشادوا بجمال هذا الثنائي، كما اثنوا على العلاقة المميزة التي تجمعهما.

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