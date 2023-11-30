ما حقيقة زواج آمال ماهر من مليونير عربي واقامتها شهر العسل في لندن؟

وفي التفاصيل، نفى مصدر مقرّب من آمال لـ"فوشيا" هذه الشائعات جملة وتفصيلا، قائلا إنها ليست المرة الأولى التي تطال حياة الفنانة الخاصة، مستذكرا ما تردد في وقت سابق حول تدهور حالتها الصحية، قبل أن تكذّب الأمر عبر مقطع فيديو حينها.

وتابع المصدر أن الفنانة آمال ماهر تنشغل هذه الفترة بأعمالها الفنية التي ستحجز لها مكانة مميزة على الساحة الفنية، خاصة أنها لا تزال تتمتع بجماهيرية كبيرة.

وأضاف المصدر: "يحكوا على كيفهم، من المؤكد أن آمال لن تهتم لتلك الشائعات التي لن تؤذي سوى من أطلقها. لذلك عليهم أن يتركوها وشأنها".