ياسمين صبري تخرج عن صمتها وتعلق على زواجها من رجل أعمال
خرجت الفنانة المصرية ياسمين صبري عن صمتها وردت لأول مرة على الشائعات التي انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول زواجها سرًّا من أحد رجال الأعمال.
وفي التفاصيل، كتبت ياسمين عبر منصة "إكس": "دي من المرات القليلة جدًا اللي رديت فيها على أي إشاعة متداولة، أنا لست متزوجة والإشاعة ليس لها أي علاقة بالحقيقة".
وتابعت ياسمين: "أنا بنت مصرية مسلمة، وعندما أتزوج أُعلن عن زواجي أمام كل العالم، غير كده إشاعات ليس لها أي أساس من الصحة".