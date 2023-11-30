ياسمين صبري تخرج عن صمتها وتعلق على زواجها من رجل أعمال

وفي التفاصيل، كتبت ياسمين عبر منصة "إكس": "دي من المرات القليلة جدًا اللي رديت فيها على أي إشاعة متداولة، أنا لست متزوجة والإشاعة ليس لها أي علاقة بالحقيقة".

وتابعت ياسمين: "أنا بنت مصرية مسلمة، وعندما أتزوج أُعلن عن زواجي أمام كل العالم، غير كده إشاعات ليس لها أي أساس من الصحة".