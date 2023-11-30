عهد التميمي شاحبة ومتعبة في اول ظهور لها بعد الافراج عنها ووالدتها تستقبلها بالدموع
مع مرور ساعات الهدنة المؤقتة بين القلسطينيين و الاحتلال الاسرائيلي، تستمر عمليات تبادل الاسرى بين الطرفين، حيث اطلقت مصلحة سجون الاحتلال 30 سجيناً فلسطينياً جديدا ليل امس الاربعاء من بينهم الناشطة عهد التميمي التي كانت قد اعتُقلت منذ حوالي الثلاث اسابيع.
وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عدد من الصور للحظات الاولى للافراج عن عهد، التي بدت شاحبة ومتعبة جدا بعد تمضيتها الايام الاخيرة داخل سجون الاحتلال
وكان جنود الاحتلال الاسرائيلي قد القوا القبض على الفلسطينية والمعتقلة السابقة، عهد التميمي، في قرية النبي صالح بالضفة الغربية، صباح السادس من تشرين الثاني 2023 متهمًا اياها بـ"التحريض".