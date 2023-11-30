عهد التميمي شاحبة ومتعبة في اول ظهور لها بعد الافراج عنها ووالدتها تستقبلها بالدموع

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عدد من الصور للحظات الاولى للافراج عن عهد، التي بدت شاحبة ومتعبة جدا بعد تمضيتها الايام الاخيرة داخل سجون الاحتلال

وكان جنود الاحتلال الاسرائيلي قد القوا القبض على الفلسطينية والمعتقلة السابقة، عهد التميمي، في قرية النبي صالح بالضفة الغربية، صباح السادس من تشرين الثاني 2023 متهمًا اياها بـ"التحريض".