يوسف الشريف يحتفظ بصوره مع إنجي علاء رغم انفصالهما

و كان يوسف الشريف وإنجي علاء قد أعلنا عبر حساباتهما في مواقع التواصل الاجتماعي عن انفصالهما رسمياً من خلال منشور مشترك وجّهه كل منهما للآخر، وجاء فيه: "قدّر الله وما شاء فعل... يؤسفنا أن نعلن نحن إنجي علاء ويوسف الشريف أنه قد تم الانفصال الرسمي بيننا مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزّة والاحترام المتبادل تقديراً لسنوات العِشرة الطيبة التي جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا... دعواتكم ربنا يكتبلنا اللي فيه الخير".