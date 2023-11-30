يوسف الشريف يحتفظ بصوره مع إنجي علاء رغم انفصالهما
أثار الفنان المصري يوسف الشريف حالة من الجدل بين جمهوره، واحتفظ بصور جمعته مع طليقته الكاتبة إنجي علاء على حسابه الخاص عبر "إنستغرام" رغم إعلانه رسمياً الانفصال عنها .
و كان يوسف الشريف وإنجي علاء قد أعلنا عبر حساباتهما في مواقع التواصل الاجتماعي عن انفصالهما رسمياً من خلال منشور مشترك وجّهه كل منهما للآخر، وجاء فيه: "قدّر الله وما شاء فعل... يؤسفنا أن نعلن نحن إنجي علاء ويوسف الشريف أنه قد تم الانفصال الرسمي بيننا مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزّة والاحترام المتبادل تقديراً لسنوات العِشرة الطيبة التي جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا... دعواتكم ربنا يكتبلنا اللي فيه الخير".