تعليق مؤثر من ليلى علوي على حفل زفاف في غزّة: لا بد للحياة من أن تعود

نشرت الفنانة المصرية ليلى علوي على حسابها الرسمي عبر موقع "إنستغرام"، مقطع فيديو ظهرت فيه وهي جالسة تكتب عبارة "لا بد للحياة من أن تعود"، وذلك تعليقاً على خبر إقامة أحد الأفراح في مخيم الإيواء بغزة، معبّرةً عن سعادتها بذلك.