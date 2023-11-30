تعليق مؤثر من ليلى علوي على حفل زفاف في غزّة: لا بد للحياة من أن تعود

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A post shared by LailaElouiOfficial (@lailaelouiofficial)
A post shared by LailaElouiOfficial (@lailaelouiofficial)
سربت صفحة شربيليتا، المتخصصة بالأخبار الفنيّة، صورة لوثيقة طلاق زينب فياض إبنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.
ظهر النجم الأمريكي ويل سميث في مدينة جدة السعودية، قبيل انطلاق فعاليات "مهرجان البحر الأحمر السينمائي" بدورته الثالثة.
انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عدد من اللقطات العفوية ظهرت فيها الملكة رانيا وهي تداعب طفلا مصابا بالسرطان قادما من قطاع غزة لتلقي العلاج في مركز الحسين للسرطان في العاصمة الأردنية عمان.