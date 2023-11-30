لقطات عفوية بين الملكة رانيا و طفل من غزة تتصدر الترند

وحظي الفيديو بتفاعل واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث التقط خلال زيارة الملكة للمرضى القادمين من غزة لتلقّي العلاج، وهم أوّل دفعة من 41 مريضاً في السرطان سيستقبلهم "مركز الحسين" الذي يواصَل بذل الجهود لإحضار أعداد أكبر ممن يكافحون السرطان في غزة.

ووثقت الملكة رانيا المشهد بتعلق جاء فيه: "التقيت هذا الطفل الشجاع من غزة اليوم في مركز الحسين للسرطان. براءة الأطفال تسمو رغم قساوة الحرب والمرض".