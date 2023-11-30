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تسريب صورة لـ وثيقة طلاق زينب فياض ابنة هيفاء وهبي
تسريب صورة لـ وثيقة طلاق زينب فياض ابنة هيفاء وهبي
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تسريب صورة لـ وثيقة طلاق زينب فياض ابنة هيفاء وهبي

فن

2023-11-30 | 10:46
تسريب صورة لـ وثيقة طلاق زينب فياض ابنة هيفاء وهبي
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Aljadeed
تسريب صورة لـ وثيقة طلاق زينب فياض ابنة هيفاء وهبي

سربت صفحة شربيليتا، المتخصصة بالأخبار الفنيّة، صورة لوثيقة طلاق زينب فياض إبنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

وكانت زينب قد اكدت خبر انفصالها من خلال تعليق لها مستخدمة خاصية القصص المصورة عبر انستغرام.

من جهتها، ارفقت "شربيليتا" الصورة بتعليق جاء فيه: "حصرياً: متل ما وعدتكم بالادلّة: وثيقة طلاق زينب فياض رسمياً إلى العلن. و لكل المشكّكين بقصة طلاقها اين انتم الان؟
زازا الله يحميكي و يبعد عنّك ولاد الحرام و يفتح كل أبوابه قدّامك و تضلّك بصحتك و فوق راس بناتك".

A post shared by Charbelitta Official (@charbelitta.official2)


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