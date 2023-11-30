تسريب صورة لـ وثيقة طلاق زينب فياض ابنة هيفاء وهبي

وكانت زينب قد اكدت خبر انفصالها من خلال تعليق لها مستخدمة خاصية القصص المصورة عبر انستغرام.
من جهتها، ارفقت "شربيليتا" الصورة بتعليق جاء فيه: "حصرياً: متل ما وعدتكم بالادلّة: وثيقة طلاق زينب فياض رسمياً إلى العلن. و لكل المشكّكين بقصة طلاقها اين انتم الان؟
زازا الله يحميكي و يبعد عنّك ولاد الحرام و يفتح كل أبوابه قدّامك و تضلّك بصحتك و فوق راس بناتك".
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A post shared by Charbelitta Official (@charbelitta.official2)
ظهر النجم الأمريكي ويل سميث في مدينة جدة السعودية، قبيل انطلاق فعاليات "مهرجان البحر الأحمر السينمائي" بدورته الثالثة.
انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عدد من اللقطات العفوية ظهرت فيها الملكة رانيا وهي تداعب طفلا مصابا بالسرطان قادما من قطاع غزة لتلقي العلاج في مركز الحسين للسرطان في العاصمة الأردنية عمان.
اكدت برونا بيانكاردي، صديقة النجم البرازيلي نيمار خبر انفصالها عنه بشكل رسمي مؤكدة أن الشيء الوحيد بينهما الآن طفلتهما مافي التي وُلِدت مؤخرًا.