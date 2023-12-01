نجمة "الخائن" مرام علي ترد على انتقادات شكلها في المسلسل

وفي التفاصيل، قالت مرام خلال ظهورها مع الإعلامية سارة الدندراوي في برنامج "تفاعلكم" إن الناس اعتقدوا إجراءها لعمليات التجميل بسبب زيادة وزنها في المسلسل.وتابعت أن زيادة وزنها كان سببها تلقيها العلاج بـ"الكورتزون"، إذ إنها أصيبت بكسر بسيط في القدم أثناء تصوير مسلسلها السابق "عنبر" ولم يكن بإمكانها أخذ استراحة لأن تصوير "الخائن" كان بعده مباشرة.وأضافت مرام علي أن الممثلة سلاف معمار هي من ساعدتها على خسارة وزنها بعد تلقيها العلاج، معقبة: "هي خبرتني على دواء مدر ومساج مهم لخسارة الوزن.. وبالفعل خسرت 8 كيلوغرات من وزني بشكل صحي".وأكملت مرام أنها تعرضت للتنمر من قبل الجمهور بسبب وزنها الزائد، معلقة: "شكلي ماكان منطقيا.. ووصفني البعض بقرص الكبة".