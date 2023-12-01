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قبلة من قصي خولي لـ نادين نسيب نجيم في افتتاح مهرجان البحر الأحمر والجمهور يتفاعل
قبلة من قصي خولي لـ نادين نسيب نجيم في افتتاح مهرجان البحر الأحمر والجمهور يتفاعل
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قبلة من قصي خولي لـ نادين نسيب نجيم في افتتاح مهرجان البحر الأحمر والجمهور يتفاعل

فن

2023-12-01 | 06:04
قبلة من قصي خولي لـ نادين نسيب نجيم في افتتاح مهرجان البحر الأحمر والجمهور يتفاعل
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Aljadeed
قبلة من قصي خولي لـ نادين نسيب نجيم في افتتاح مهرجان البحر الأحمر والجمهور يتفاعل

انتشر امس، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عدد كبير من الصور ومقاطع الفيديو من اجواء مشاركة عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير في افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر​السينمائي الدولي، التي تقام في مدينة جدة​السعودية، تحت شعار ‫"قصتك بمهرجانك".

 

وكان لافتًا اللقاء العفوي الذي جمع الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم والممثل السوري قصي خولي خلال حضورهما الحفل، اذ انتشر مقطع فيديو لهما، ظهر فيه قصي وهو يقبل نادين على خديها على السجادة الحمراء خلال المهرجان.

هذه القبلة العفوية، سببت تفاعلا كبيرا بين المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اذ جاء في بعض التعليقات: "من الطف الصداقات احب علاقتهم واحسهم منجد يعزون بعض حتى بعد انتهاء العمل الفني"و "احلا ثنائي بتجنينوا".

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