قبلة من قصي خولي لـ نادين نسيب نجيم في افتتاح مهرجان البحر الأحمر والجمهور يتفاعل

وكان لافتًا اللقاء العفوي الذي جمع الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم والممثل السوري قصي خولي خلال حضورهما الحفل، اذ انتشر مقطع فيديو لهما، ظهر فيه قصي وهو يقبل نادين على خديها على السجادة الحمراء خلال المهرجان.

هذه القبلة العفوية، سببت تفاعلا كبيرا بين المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اذ جاء في بعض التعليقات: "من الطف الصداقات احب علاقتهم واحسهم منجد يعزون بعض حتى بعد انتهاء العمل الفني"و "احلا ثنائي بتجنينوا".