انجيلا بشارة طليقة وائل كفوري تلفت الانظار بإطلالتها

وارفقت انجيلا الصورة بتعليق جاء فيه: "أجواء الميلاد".
وتفاعل الجمهور مع الصورة بشكل كبير حيث اثنوا على إطلالة بشارة وجمالها اللافت، متمنيين لها اعيادا مجيدة.
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A post shared by Angela Bechara (@angela_bechara_)
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