أول رد من ماغي بو غصن على أخبار زواج زوجها جمال سنان سرا من نور الغندور

في التفاصيل، فاجأت ماغي الجمهور بالتقاطها صورة الى جانب نور الغندور في حين توسطهما زوجها جمال سنان وذلك ضمن الليلة الثانية من ليالي مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

والصورة التي التقطت، خلال تواجد ماغي وجمال ونور في حفل "المرأة في السينما"، الذي أقيم على هامش فعاليات مهرجان البحر الأحمرالسينمائي، ظهر فيها وكان بين نور وماغي حاولتا ايصال رسالة الى كا من يحاول الاصطياد بالماء العكرة.