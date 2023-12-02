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جويل مردينيان تتعرض للخيانة وتكشف التفاصيل
جويل مردينيان تتعرض للخيانة وتكشف التفاصيل
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جويل مردينيان تتعرض للخيانة وتكشف التفاصيل

فن

2023-12-02 | 07:04
جويل مردينيان تتعرض للخيانة وتكشف التفاصيل
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Aljadeed
جويل مردينيان تتعرض للخيانة وتكشف التفاصيل

كشفت خبيرة التجميل اللبنانية، جويل ماردينيان، عن تعرضها لاقسى أنواع الخيانة في حياتها، من قبل زوجها الأول وزوجها الثاني، وروت تفاصيل ما حصل معها.

وخلال حلولها ضيفة في برنامج "عندي سؤال"، الذي يقدمه الإعلامي اللبناني محمد قيس على قناة "المشهد"، تحدثت جويل مردينيان بكل صراحة وشفافية عن حياتها المهنية والعاطفية وعلاقتها بطليقها وزوجها وكذلك أولادها، اذ لفتت الى ان اعتزالها مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، كان بسبب خلافها مع زوجها والذي كاد أن ينتهي بانفصالهما عن بعضهما البعض.
من هنا، لفتت جويل الى أنها وزوجها قررا أن يعودا لبعضهما البعض، واتجها إلى طبيبة نفسية حتى تساعدهما على تجاوز ما حصل، وهي اليوم قررت عدم نشر صورهما معاً خوفاً من الحسد والعين، مؤكدة أنها تعيش حالة حب مع زوجها لا يمكن وصفها.
وفي السياق، ولدى سؤالها عما اذا كانت قد تعرضت للخيانة، اشارت جويل الى ان ذلك لم يحصل اطلاقا، الا ان الخيانة بالنسبة لها هي الكذب، وهو ما تعرضت له من زوجها الأول والثاني، اذ عمدا الى الكذب عليها وهي تكره الكذب كونها حقيقية وواضحة في كل ما تقوله او تفعله.

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