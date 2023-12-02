نانسي عجرم تحيي حفلا في السعودية ونبيلة عبيد تشاركها الرقص

وحضر الفعالية التي دعا لها المنتج محمد التركي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي، عدد كبير من نجوم الفن العربي والعالمي، أبرزهم: يسرا، نادين نسيم نجيم، ياسمين صبري، لبلبة ونبيلة عبيد التي كان لها تكريم خاص/ بالإضافة إلى عدد من الفنانات العالميات مثل شارون ستون وميشيل رودريغز.من جهتها، قدمت نانسي عجرم مجموعة من اغنياتها الحماسية، فأشعلت الأجواء، حيث كان لافتا تفاعل نانسي خلال وصلتها الغنائية مع الفنانات المشاركات، اذ قامت بالغناء رفقة كل من يسرا ولبلبة، كما حرصت الأخيرة على التقاط الصور التذكارية مع الفنانة شارون ستون، التي أبدت لها عن إعجابها الشديد بأعمالها الفنية.الجدير ذكره أن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي كانت قد انطلقت بدورته الثالثة مساء الخميس الماضي، بعرض الفيلم السعودي "حوجن" وبحضور نخبة من نجوم السينما العالمية أمثال جوني ديب وويل سميث.