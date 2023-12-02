احدث ظهور لـ محمد منير.. هكذا بدا

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A post shared by Hakim (@hakimofficial)
A post shared by Hakim (@hakimofficial)
تطرق رئيس حزب التوحيد العربي والوزير اللبناني السابق وئام وهاب ي هذه الحلقة من "كتاب الشهرة" إلى حياته العاطفية والعائلية.
تحدث رئيس حزب التوحيد العربي والوزير اللبناني السابق وئام وهاب، خلال هذه الحلقة من كتاب الشهرة مع الاعلامي علي ياسين عن علاقته بعائلته وأولاده.
انطلقت حلقة جديدة من برنامج كتاب الشهرة بموسمه الرابع يحل فيها رئيس حزب التوحيد العربي والوزير اللبناني السابق وئام وهاب ضيفاً.