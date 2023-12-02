احدث ظهور لـ محمد منير.. هكذا بدا

وفي التفاصيل، نشر حكيم على حسابه عبر "إنستغرام"، صورة جمعته بـ منير، وعلق عليها قائلًا: "روحت زيارة لحبيب قلبي الكينج وقولتله يلا نصبح على حبايبك، مين صاحي دلوقتي يرد عليه الصباح مني أنا والكينج".وتابع حكيم في منشوره قائلاً: "على فكرة الكينج من أعز وأغلى الشخصيات على قلبي، ربنا يديله الصحة".